Internado, condiÃ§Ã£o do Papa Ã© 'estÃ¡vel'

Em mais uma atualização diária, o Vaticano divulgou neste domingo (2), que o Papa Francisco, que ainda recebe oxigênio, está sem febre. O pontífice está internado desde 14 de fevereiro, depois que um surto de bronquite piorou e se transformou em pneumonia em ambos os pulmões.

"As condições clínicas do Santo Padre permaneceram estáveis também no dia de hoje; o Papa não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo; está sem febre. Considerando a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado. Nesta manhã, o Santo Padre participou da Santa Missa junto àqueles que cuidam dele durante estes dias de internação e, em seguida, alternou momentos de descanso com a oração", diz o boletim médico.

Esta é a ausência mais longa de Francisco desde o início do seu papado, em março de 2013. Os médicos do Vaticano não disseram quanto tempo pode durar seu tratamento.

