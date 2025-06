Irã ataca bases dos EUA no Catar e no Iraque

O clima no Oriente Médio voltou a esquentar nesta segunda-feira (23) após o Irã lançar mísseis contra bases militares dos Estados Unidos no Catar e no Iraque, em uma ofensiva classificada como retaliação direta aos recentes bombardeios americanos sobre instalações do programa nuclear iraniano.

Um dos principais alvos foi a base aérea de Al Udeid, localizada no Catar, considerada a maior instalação militar americana no Oriente Médio, com cerca de 10 mil soldados.

De acordo com fontes israelenses, seis mísseis foram disparados contra a base. Além disso, testemunhas ouvidas pela agência Reuters relataram explosões na capital Doha, aumentando o temor de uma escalada militar na região do Golfo.

Em comunicado, o Irã afirmou que os ataques fazem parte da operação militar "Anunciação da Vitória", e reiterou que "nenhum ataque ao território iraniano ficará sem resposta".

Fontes do governo iraniano informaram ao The New York Times que autoridades do Catar foram avisadas previamente sobre o ataque, numa tentativa de minimizar baixas e permitir uma saída diplomática.

A estratégia é semelhante à adotada pelo Irã em 2020, quando retaliou os EUA após o assassinato do general Qassem Soleimani, mas com aviso prévio ao Iraque.

As Forças Armadas do Irã reforçaram, em nota oficial, que qualquer agressão contra o país será respondida à altura. Já o Catar informou que não houve vítimas e que se reserva o direito de responder ao ataque "em conformidade com as leis internacionais".

O espaço aéreo do Catar e dos Emirados Árabes Unidos foi temporariamente fechado como medida de segurança.

O Pentágono confirmou estar ciente da possibilidade de um ataque e segue monitorando possíveis ameaças à base de Al Udeid. A Casa Branca também acompanha de perto os desdobramentos, ainda sem anunciar medidas adicionais.

Retaliação à "Operação Martelo da Meia-Noite"

O ataque iraniano aconteceu dois dias após a operação militar americana "Martelo da Meia-Noite", lançada na noite do último sábado (21).

O Pentágono revelou que bombardeiros foram usados como isca para distrair os sistemas de defesa iranianos e garantir o elemento surpresa. A operação foi saudada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que elogiou o ex-presidente americano Donald Trump, creditando a ele a decisão e dizendo que o ataque "mudará a história".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também