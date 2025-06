Irã lança ataque com mísseis contra Israel

Na madrugada deste sábado (21), o Irã lançou um ataque massivo com mísseis e drones contra Israel, em um dos episódios mais graves desde o início da atual escalada de tensões entre os dois países.

O ataque é considerado uma retaliação à ofensiva atribuída a Israel em Damasco, na Síria, que matou altos oficiais iranianos no início do mês.

O céu sobre diversas regiões de Israel e da Cisjordânia ocupada foi iluminado por explosões, com sirenes de alerta soando intensamente durante a madrugada.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que o sistema de defesa aérea foi acionado e interceptou a maioria dos projéteis lançados. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram interceptações no céu noturno.

Apesar da resposta defensiva, parte dos mísseis e drones conseguiu atingir o território israelense. Estilhaços de um míssil interceptado incendiaram um edifício, mas não há registro de feridos nesse incidente.

Dois drones iranianos escaparam das defesas e atingiram alvos no norte e no sul do país. Um deles caiu sobre uma residência na cidade de Beit Shean, próxima à fronteira com a Jordânia, e o outro caiu em uma área desabitada.

Retaliação e clima de guerra

O Irã classificou o ataque como uma resposta direta à morte de Saeed Izadi, comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, em uma ofensiva aérea em Damasco.

Segundo o exército israelense, Izadi era responsável por coordenar ações de grupos aliados ao Irã, como o Hezbollah e o Hamas, fora do território iraniano.

