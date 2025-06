Irã realiza cortejo fúnebre para cientistas, militares e civis mortos na guerra com Israel

O governo do Irã realizou nas ruas da Capital Teerã, um funeral homenageando 60 pessoas, entre 16 cientistas e 10 comandantes, incluindo o chefe das forças armadas, major-general Mohammad Bagheri, o comandante da Guarda Revolucionária, general Hossein Salami, e o chefe da Força Aeroespacial da Guarda, general Amir Ali Hajizadeh

Outros militares civis mortos durante a guerra com Israel também foram lembrados. Seus caixões foram levados para a Praça Azadi, em Teerã, adornados com suas fotos e bandeiras nacionais, enquanto a multidão agitava bandeiras e alguns estendiam as mãos para tocar os caixões e jogar pétalas de rosa sobre eles.



A TV estatal Press TV disse que o funeral, apelidado de "procissão dos Mártires do Poder", foi realizado para um total de 60 pessoas mortas na guerra, incluindo quatro mulheres e quatro crianças.



Estiveram presentes o presidente Masoud Pezeshkian e outras figuras importantes, incluindo Ali Shamkhani, que ficou gravemente ferido durante o conflito e é conselheiro do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, bem como o filho de Khamenei, Mojtaba.



"Hoje, os iranianos, por meio da resistência heroica contra dois regimes armados com armas nucleares, protegeram sua honra e dignidade e olham para o futuro mais orgulhosos, mais dignos e mais resolutos do que nunca", disse o Ministro das Relações Exteriores Abbas Araqchi, que também compareceu ao funeral, em uma publicação no Telegram.

Segundo dados do Ministério da Saúde iraniano, 610 pessoas foram mortas do lado iraniano na guerra antes do cessar-fogo entrar em vigor na terça-feira. Mais de 4.700 ficaram feridas. A agência de notícias ativista HRANA estimou o número de mortos em 974, incluindo 387 civis.



O Ministério da Saúde de Israel disse que 28 pessoas morreram em Israel e 3.238 ficaram feridas.



