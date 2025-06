Irã somente negociará com EUA se Israel parar de atacar, dizem autoridades

Carla Andréa, com CNN

Em uma reunião realizada nesta sexta-feira (20), em Genebra, autoridades iranianas informaram a representantes europeus que não participarão de negociações diretas com os Estados Unidos sobre o programa nuclear do país enquanto Israel continuar realizando ataques contra o Irã.

Durante o encontro, os representantes do Irã enfatizaram que não se sentariam à mesa com uma delegação americana enquanto o país estivesse sob bombardeios israelenses.

A posição foi considerada firme, apesar do reconhecimento, por parte dos interlocutores europeus, de que os EUA não têm controle direto sobre as ações militares de Israel. Os negociadores europeus, no entanto, se comprometeram a transmitir a mensagem iraniana a Washington.

Ainda segundo a autoridade ocidental, o Irã disse que consultaria sua liderança sobre a possibilidade de também suspender seus próprios ataques contra Israel, sinalizando uma eventual disposição de ambas as partes em reduzir as tensões, o que abriria caminho para conversas diplomáticas com os americanos.

Os Estados Unidos, por sua vez, teriam reforçado uma mensagem direta e clara aos iranianos: qualquer negociação direta dependerá do compromisso do Irã em interromper o enriquecimento de urânio, ponto central do impasse sobre o programa nuclear de Teerã.

Impasse diplomático

A retomada das negociações nucleares entre EUA e Irã tem sido frequentemente interrompida por fatores geopolíticos e militares, especialmente após a intensificação dos confrontos entre Israel e grupos apoiados pelo Irã em diferentes frentes, incluindo a Faixa de Gaza, o Líbano e a Síria.

Apesar dos esforços europeus para mediar uma solução, as condições atuais apontam para um impasse, com exigências mútuas que dependem de cessar-fogo e garantias de segurança, em um contexto de crescente tensão no Oriente Médio.

