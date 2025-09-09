Israel assume primeiro ataque no Catar mirando chefes do Hamas

Mais um ataque israelense atingiu Doha, capital do Catar nesta terça-feira (9), conforme autoridades os alvos são lideranças do grupo palestino Hamas que usam a cidade como como quartel-general fora de Gaza.



Momentos após a explosão o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o bombardeio às autoridades do Hamas em Doha foi uma "operação israelense totalmente independente".

"Israel iniciou, Israel conduziu e Israel assume total responsabilidade", afirmou um comunicado do gabinete de Netanyahu.



O Catar descreveu o ataque como “covarde” e disse que uma investigação do mais alto nível está em andamento.

Na segunda-feira (8), o negociador-chefe do Hamas, Khalil Al-Hayya, reuniu-se com o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, em Doha.



As IDF (Forças de Defesa de Israel) emitiram um comunicado na rede social X, informando que haviam atingido “a alta liderança” do Hamas com “um ataque preciso” em uma operação conjunta com a agência de segurança Shin Bet.

Uma fonte disse à CNN que um dos alvos seria o negociador-chefe do Hamas, Khalil Al-Hayya.

“Durante anos, esses integrantes da liderança do Hamas lideraram as operações da organização terrorista, são diretamente responsáveis pelo brutal massacre de 7 de outubro e têm orquestrado e gerenciado a guerra contra o Estado de Israel”, diz o comunicado.

