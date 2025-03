A força aérea israelense realizou ataques contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano neste sábado (22), em resposta ao lançamento de foguetes contra o norte de Israel.

O episódio marca a mais significativa escalada de tensões desde o cessar-fogo firmado em novembro passado, que trouxe uma frágil calma à região.

Testemunhas no sul do Líbano descreveram os ataques como intensos e generalizados. As ações de Israel vieram após disparos de artilharia e tanques contra posições dentro do território libanês.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), cinco projéteis foram detectados cruzando a fronteira – três foram interceptados pela defesa aérea, enquanto dois caíram dentro do próprio Líbano.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou “ações firmes contra dezenas de alvos terroristas”. “Israel não permitirá nenhum dano aos seus cidadãos ou à sua soberania”, afirmou Netanyahu.

O Hezbollah, grupo militante apoiado pelo Irã, não reivindicou o lançamento dos foguetes. O exército libanês relatou ter encontrado e desativado três lançadores primitivos ao norte do Rio Litani, mas não esclareceu quem estaria por trás do ataque.

O governo israelense responsabilizou diretamente as autoridades libanesas pelo incidente. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que Israel responderá com força.

“Prometemos segurança às comunidades da Galileia – e é exatamente isso que vai acontecer”, declarou Katz, referindo-se aos habitantes do norte de Israel.

Por sua vez, o presidente do Líbano, Joseph Aoun, condenou as ações militares e alertou sobre o risco de uma nova escalada. Ele ordenou que o exército proteja os cidadãos e investigue o ataque.

