Internacional

Israel ataca capital do Iêmen e mata primeiro-ministro Houthi

Rebeldes afirmam que autoridade morreu durante conferência de rotina realizada pelo governo

30 agosto 2025 - 18h32Carla Andréa

O governo liderado pelos rebeldes Houthis no Iêmen anunciou, nesta sexta-feira (29), que o primeiro-ministro Ahmed al-Rahawi e vários ministros foram mortos em um ataque aéreo israelense.

Segundo comunicado transmitido pela televisão controlada pelo grupo, a ofensiva ocorreu durante uma conferência de rotina, realizada para avaliar as atividades do governo no último ano.

Até o momento, Israel não comentou oficialmente o caso. No entanto, autoridades israelenses já haviam informado, na quinta-feira (28), que os militares tinham como alvo líderes houthis, poucos dias depois de o grupo lançar um míssil equipado com um novo tipo de submunição de fragmentação.

No domingo passado (24), Israel já havia realizado ataques contra a sede do governo iemenita, em Sanaa, como forma de retaliação aos disparos de mísseis contra seu território.

Na ocasião, duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas, de acordo com a mídia local.

Os Houthis intensificaram suas ações militares desde os ataques de 7 de outubro de 2023, quando passaram a atingir navios no Mar Vermelho em apoio aos palestinos e a disparar mísseis contra Israel — a maioria interceptada.

O grupo rebelde faz parte de uma aliança regional apoiada pelo Irã, que, apesar da ofensiva, vem sofrendo fortes baixas após a escalada de ataques israelenses.

