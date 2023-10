Israel avisa que prepara "operações terrestres significativas"

Sarah Chaves, com informações da CNN e Globo

As forças militares israelenses informaram neste sábado (14) que estavam se preparando para implementar uma ampla gama de planos ofensivos operacionais à medida que cresciam as expectativas de uma invasão iminente da Faixa de Gaza. Anúncio acontece uma semana depois que homens armados do Hamas lançaram um ataque devastador contra Israel.

A região da Faixa de Gaza foi bombardeada na manhã deste sábado após o fim do prazo dado por Israel para que civis do norte fossem para o sul do território.

Inicialmente, as Forças de Defesa de Israel haviam dado até às 18h [horário de Brasília] de sexta-feira (13) para que os moradores de Gaza deixassem a região norte “para garantir sua segurança”. O Exército israelense estendeu o prazo para às 10h [horário de Brasília] de hoje.

Segundo comunicado da corporação, os militares israelenses afirmaram que as suas forças foram desdobradas em todo o país. O objetivo é aumentar a prontidão operacional para as próximas fases da guerra, “com ênfase em operações terrestres significativas”.

Forças de Defesa de Israel moveram tropas e equipamentos militares às fronteiras com Gaza. Na sexta, o soldado israelense Dan Rushansky disse, em entrevista à CNN, disse que o Exército se prepara para uma incursão terrestre.

“Eu não sei qual o futuro dessa guerra, mas o Exército aqui está preparando entrada no Líbano, na Faixa de Gaza e, se precisar, em qualquer outro lugar”, disse.

