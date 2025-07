Israel bombardeia Ministério da Defesa da Síria

Israel lançou um ataque aéreo contra o Ministério da Defesa da Síria, nesta quarta-feira (16), atingindo o prédio localizado em Damasco, capital do país, próximo ao Palácio Presidencial.

De acordo com o Ministério da Saúde da Síria, ao menos três pessoas morreram e 34 ficaram feridas nos bombardeios. A televisão estatal Elekhbariya também informou que dois civis estão entre os feridos.

O Ministério da Defesa sírio emitiu um alerta para que os moradores da capital permaneçam em casa. Moradores contatados pela agência Reuters relataram estarem escondidos em suas residências, sem acesso à eletricidade, com medo de novos ataques.

Este é o terceiro dia consecutivo de ofensivas israelenses contra alvos sírios. Segundo fontes de segurança ouvidas pela Reuters, dois drones atingiram diretamente o prédio do Ministério da Defesa, forçando autoridades a se abrigarem no subsolo.

Em nota, as Forças Armadas de Israel confirmaram o ataque e alegaram que se trata de uma resposta às ações de tropas sírias contra a minoria drusa — etnia que vive em áreas da Síria e de Israel.

“Atingimos o portão de entrada do complexo do quartel-general militar do regime sírio em Damasco. Continuamos monitorando os eventos e as ações contra os civis drusos no sul da Síria”, diz o comunicado militar.

Além da capital, os bombardeios também atingiram a cidade de Sweida, no oeste do país, de maioria drusa. A região tem sido palco de confrontos entre milícias drusas e combatentes beduínos, agravando ainda mais a situação humanitária e a instabilidade na região.

Na última segunda-feira (14), tropas do governo sírio foram enviadas a Sweida para tentar conter os conflitos locais, mas acabaram se enfrentando com as próprias milícias drusas, agravando os embates internos.

