Israel confirma liberação de reféns pelo Hamas nesta segunda-feira

O governo de Israel anunciou neste domingo (12) que a liberação de cerca de 20 reféns mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza ocorrerá na manhã desta segunda-feira (13).

A informação foi confirmada por Shosh Bedrosian, porta-voz do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Segundo Bedrosian, os reféns serão entregues pelo grupo palestino à Cruz Vermelha e transportados em veículos da entidade humanitária para uma área de Gaza controlada pelas Forças de Defesa de Israel (FDI).

A operação será realizada com seis a oito carros, de forma discreta, “sem a exposição doentia promovida pelo grupo terrorista”, disse ela.

A entrega dos reféns faz parte da fase inicial de um plano de cessar-fogo negociado com mediação dos Estados Unidos.

Como parte do acordo, Israel também deverá libertar presos palestinos.

Três hospitais israelenses foram preparados para receber os resgatados.

Após o transporte inicial, os reféns serão levados para a base de Re’im, no sul de Israel, onde reencontrarão seus familiares.

O primeiro-ministro Netanyahu visitou neste domingo instalações médicas e equipes que estão de prontidão para o acolhimento dos libertados.

“Vi a dedicação, o profissionalismo e a total preparação das equipes médicas que os aguardam, juntamente com seus familiares”, declarou em publicação nas redes sociais.

“O Estado de Israel está pronto e preparado para receber nossos entes queridos em um grande abraço. Todo o povo de Israel os apoia, com um só coração e uma só fé. Estamos trazendo todos para casa”, concluiu o premiê.

