Israel e Hamas voltam a negociar cessar-fogo na Faixa de Gaza

Israel e o grupo terrorista Hamas retomam, neste sábado (17), na cidade de Doha, no Catar, as negociações por um novo acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. A informação foi dada por representantes de ambos os lados.

Ao longo da última semana, Israel intensificou os bombardeios na região, com um boletim das autoridades de saúde de Gaza, sob comando do Hamas, apontando para mais de 300 palestinos mortos desde quinta-feira (15).

Esse foi o mais letal bombardeio contra a região desde que o primeiro cessar-fogo acabou, em março. Segundo o Exército de Israel, o objetivo dos ataques é “cumprir todos os objetivos da guerra, incluindo a libertação dos sequestrados e a derrota do Hamas”.

O assessor de imprensa do comando do Hamas, Taher Al-Nono, disse à agência de notícias Reuters que a nova rodada de negociações ocorre “sem pré-condições”. “A delegação do Hamas estabeleceu a posição do grupo e a necessidade de acabar com a guerra, trocar prisioneiros, a retirada israelense de Gaza e permitir que a ajuda humanitária para o povo de Gaza volte à faixa”, afirmou.

Israel Katz, ministro da Defesa israelense, confirmou em nota a retomada de negociações.

