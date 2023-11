Israel invade hospital na Faixa de Gazas; OMS diz ter perdido contato

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram, na noite deste terça-feira (14), uma operação “precisa e direcionada” no maior hospital da Faixa de Gaza, o de Al-Shifa. A Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou que perdeu contato com o local.

“As FDI estão conduzindo uma operação terrestre em Gaza para derrotar o Hamas e resgatar reféns. Israel está em guerra com o Hamas, não com os civis de Gaza”, afirmou as FDI em nota divulgada no Telegram.

Apesar da nota, funcionários das autoridades de saúde da região de Gaza e o Hamas negaram que o grupo estivesse por lá.

Nas redes sociais, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que a instituição perdeu, novamente, contato com o hospital.

Em publicação no X, antigo Twitter, Tedros afirmou que a OMS está “extremamente preocupada” com a segurança da equipe médica e de seus pacientes.

Destruição de armazéns de medicamentos

Fontes de dentro do Hospital de Al-Shifa afirmaram ao jornal catari Al Jazeera, que os soltados das FDI destruíram armazéns de medicamentos e que o centro médico já sofre com corte de energia e água, e já está sem receber novos necessitados desde o último domingo (12).

Além disso, um funcionário do hospital, Omar Zaqout, disse que os soldados ainda “detiveram e agrediram brutalmente alguns dos homens que estavam refugiados no hospital”, os interrogando no pátio do hospital, nus, em frente a tanques de guerra que estão no local.

