Israel libera 183 prisioneiros palestinos em troca por reféns do Hamas

Neste sábado (1º), todos os 183 prisioneiros palestinos que deveriam ser libertados de prisões israelenses foram soltos, conforme confirmou um porta-voz do Serviço Penitenciário de Israel.

A liberação dos prisioneiros é parte de um acordo de cessar-fogo e troca de reféns, que também envolveu a libertação de três reféns israelenses pelo grupo palestino Hamas.

De acordo com o comunicado, os prisioneiros palestinos foram transferidos de diversos centros de detenção em Israel para as prisões de Ofer e Keziot, antes de serem finalmente levados para a Faixa de Gaza e a Cisjordânia ocupada.

O processo de transferência contou com o apoio da Cruz Vermelha, que acompanhou os ônibus transportando os prisioneiros. Imagens divulgadas mostram uma multidão em Gaza, especificamente em Khan Younis, recebendo os ex-prisioneiros com entusiasmo, enquanto eles acenavam pelas janelas dos veículos.

A troca de prisioneiros ocorre em meio a um contexto de intensos confrontos entre Israel e o Hamas, que desde 2023 tem realizado ataques aéreos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, após o grupo palestino invadir o território israelense, matando 1.200 pessoas, conforme informações do governo israelense.

A situação na região continua tensa, com milhares de deslocados e um cenário humanitário alarmante, conforme alertam organizações internacionais, devido à falta de alimentos, medicamentos e a disseminação de doenças.

