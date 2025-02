Israel ordena preparação de militares após Hamas adiar libertação de reféns

Carla Andréa, com CNN

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou, neste sábado (15), que instruiu as Forças de Defesa do país a se prepararem "ao mais alto nível de alerta para qualquer cenário possível" na Faixa de Gaza. A declaração ocorreu após o Hamas suspender a libertação de reféns que estava prevista no acordo de cessar-fogo.

Katz classificou a decisão do grupo como uma "violação completa do acordo de cessar-fogo e do acordo para libertar os reféns".

O governo israelense reforçou que considera qualquer descumprimento do pacto como algo grave e ressaltou sua intenção de manter o entendimento conforme o combinado.

O Hamas, por sua vez, alegou que Israel descumpriu pontos do acordo, incluindo restrições ao retorno de deslocados para o norte de Gaza, ataques a civis e impedimentos à entrada de ajuda humanitária.

Até o momento, 16 dos 33 reféns que deveriam ser soltos na primeira fase do acordo já foram libertados, além de cinco reféns tailandeses, que não estavam previstos na negociação inicial. Em contrapartida, Israel já liberou centenas de prisioneiros palestinos, incluindo detentos com penas de prisão perpétua e outros mantidos sem acusação formal.

O Hamas justificou a suspensão da soltura de reféns sob a alegação de que Israel não cumpriu sua parte no pacto, negando acesso total à ajuda humanitária em Gaza.

O governo israelense, no entanto, refutou as acusações e afirmou que o grupo não respeitou a ordem estabelecida para a libertação dos cativos, além de organizar exibições públicas quando os reféns foram entregues à Cruz Vermelha. Diante do impasse, cresce a tensão na região.

