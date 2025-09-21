Israel se opõe à criação de Estado palestino após apoio internacional

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu à iniciativa do Reino Unido, Canadá e Austrália de reconhecer oficialmente o Estado da Palestina, afirmando categoricamente que "não haverá um Estado palestino".



"Tenho uma mensagem clara para os líderes que decidiram reconhecer um Estado palestino após o terrível massacre de 7 de outubro: vocês estão concedendo um enorme prêmio ao terrorismo", declarou Netanyahu neste domingo (21).



Segundo o premiê israelense, ele tem resistido à criação do que chama de "Estado terrorista" ao longo dos anos, mesmo diante de intensa pressão nacional e internacional.



"Conseguimos isso com firmeza e habilidade diplomática. Além disso, dobramos o número de assentamentos judaicos na Judeia e Samaria — e seguiremos nessa direção", afirmou, utilizando o termo comumente empregado em Israel para se referir à Cisjordânia ocupada.

Netanyahu concluiu dizendo que a resposta à mais recente tentativa de impor um "Estado terrorista" no que chamou de "coração da nossa terra" será anunciada após sua volta dos Estados Unidos. "Aguardem", finalizou.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também