Internacional

Israel se opõe à criação de Estado palestino após apoio internacional

Segundo o premiê israelense, ele tem resistido à criação do que chama de "Estado terrorista"

21 setembro 2025 - 18h48Sarah Chaves, com CNN
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin NetanyahuPrimeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu   (Folha)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu à iniciativa do Reino Unido, Canadá e Austrália de reconhecer oficialmente o Estado da Palestina, afirmando categoricamente que "não haverá um Estado palestino".

"Tenho uma mensagem clara para os líderes que decidiram reconhecer um Estado palestino após o terrível massacre de 7 de outubro: vocês estão concedendo um enorme prêmio ao terrorismo", declarou Netanyahu neste domingo (21).

Segundo o premiê israelense, ele tem resistido à criação do que chama de "Estado terrorista" ao longo dos anos, mesmo diante de intensa pressão nacional e internacional.

"Conseguimos isso com firmeza e habilidade diplomática. Além disso, dobramos o número de assentamentos judaicos na Judeia e Samaria — e seguiremos nessa direção", afirmou, utilizando o termo comumente empregado em Israel para se referir à Cisjordânia ocupada.
Netanyahu concluiu dizendo que a resposta à mais recente tentativa de impor um "Estado terrorista" no que chamou de "coração da nossa terra" será anunciada após sua volta dos Estados Unidos. "Aguardem", finalizou.

