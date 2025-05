Israelenses tentam bloquear entrada de ajuda humanitária em Gaza

Sarah Chaves, com informações do G1

Com cartazes e bandeiras, manifestantes israelenses se reuniram perto da passagem de Kerem Shalom, na fronteira com Israel, nesta quarta-feira (21), contrários à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Eles tentaram bloquear a ida de caminhões com suprimentos enviados pela ONU para o território palestino, afirmando: "Estamos aqui para bloquear a ajuda que está indo diretamente para o Hamas em Gaza".

O grupo foi retirado pela polícia e alguns protestantes chegaram a ser presos.

No local também estavam manifestantes que queriam ajudar a liberar a estrada e deixar os caminhões seguirem em direção a Gaza e os grupos acabaram discutindo.

Nesta quarta-feira (21), a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) fez uma denúncia contra Israel por limitar a entrada em Gaza de ajuda "ridiculamente insuficiente", apenas para "evitar a acusação de que está matando de fome as pessoas".

A ONU afirmou ter recebido autorização de Israel para que cerca de 100 caminhões de ajuda humanitária entrem na Faixa de Gaza. Porém, nenhuma assistência havia sido distribuída aos palestinos até o início desta quarta-feira.

Na segunda-feira, Israel anunciou que havia permitido a entrada de cinco caminhões no território após mais de dois meses de bloqueio.

O diretor de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, disse à rede britânica "BBC" nesta terça-feira que a ajuda humanitária permitida a entrar em Gaza até o momento é "uma gota em um oceano". A preocupação pelas crianças, bebês e idosos na Faixa de Gaza também aumenta e a preocupação é de que 14 mil bebês possam morrer nas próximas 48 horas se ajuda humanitária suficiente não chegar a Gaza.

