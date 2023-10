Itamaraty consegue contato com brasileiros na Faixa de Gaza

A Representação do Brasil conseguiu restabelecer, neste sábado ((28), as comunicações com parte dos brasileiros que estão presos na região sul da Faixa de Gaza. As informações são da Band.

“Nosso escritório conseguiu falar rapidamente com o mesmo e único canal que conseguimos manter em Rafah. Continuam seguros, graças a Deus. Vão tentar comprar água e alimentos hoje. Seguimos tentando contato com os de Khan Younes”, disse o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas.

A internet da região teve o fornecimento interrompido após os ataques de Israel a região.

Deixe seu Comentário

Leia Também