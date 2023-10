Itamaraty perde contato com brasileiros na Faixa de Gaza

O Itamaraty, assim como demais entidades diplomáticas e humanitárias, perdeu completo contato com a Faixa de Gaza nesta sexta-feira (27), num gesto que é considerado como um sinal que existe um risco iminente de uma ofensiva militar maior ainda à região.

Ao UOL, o Itamaraty confirmou que estava tentando entrar em contato com os brasileiros constantemente, mas sem sucesso. As ligações não conseguem ser completadas nem mesmo quando feitas da Cisjordânia.

Em uma mensagem, os moradores da região foram alertados pela rede de telefonia local, a Jawal, sobre a interrupção dos serviços.

“Lamentamos anunciar a interrupção completa de todas as comunicações e serviços de Internet com a Faixa de Gaza devido à agressão em andamento. Os intensos bombardeios da última hora destruíram as últimas rotas internacionais que ligavam Gaza ao mundo exterior, além das rotas anteriormente destruídas durante a agressão, o que levou à interrupção de todos os serviços das empresas de telecomunicações da amada Faixa de Gaza”, dizia o comunicado.

Deixe seu Comentário

Leia Também