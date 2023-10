Itamaraty resgatará brasileiros presos na Faixa de Gaza através de ônibus

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou, nesta terça-feira (10), que contratou um ônibus para ajudar na repatriação de 26 brasileiros que estão presos na Faixa de Gaza devido ao conflito armado na região.

O resgate foi organizado pelo Escritório de Representação do Brasil em Ramallah, e o resgate está marcado para ocorrer em um ponto de encontro localizado ao sul de Gaza, em Rafah, na fronteira com o Egito.

Segundo o Itamaraty, cinco ônibus foram disponibilizados e os primeiros brasileiros a serem repatriados já se deslocam para os pontos de encontro designados em Jerusalém e Tel Aviv.

A data e o horário de partida ainda não foram divulgados, porém, o Itamaraty recomenda que todos os brasileiros interessados na repatriação entrem em contato através do telefone + 972 (59) 205 5510 para mais detalhes.

