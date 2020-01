Japonesa de 117 anos amplia recorde de pessoa mais velha do mundo

Priscilla Porangaba, com informações do R7

A japonesa Kane Tanaka ampliou o próprio recorde como a pessoa viva mais velha do mundo ao completar 117 anos de idade em um lar de idosos na província de Fukuoka, no sul do Japão. A anciã marcou seu aniversário com uma festa celebrada nesse domingo (5).

Segundo infomaões da Reuters, ela comemorou com funcionários e amigos da casa de repouso, conforme mostram imagens de televisão da emissora local TVQ Kyushu. Com sorriso no olhar, ela mordeu uma fatia de bolo e pediu mais.

Tanaka, faz aniversário oficialmente no dia 2 de janeiro. Ela foi reconhecida no ano passado como a pessoa viva mais velha do planeta, com 116 anos e 66 dias em 9 de março, segundo o Livro Guinness dos Recordes.

Mãe de quatro filhos naturais e um adotado, Tanaka nasceu prematuramente em 1903 e casou-se com Hideo Tanaka em 1922, disse o Guinness.

