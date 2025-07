JD1TV: Avião militar cai em universidade e deixa 19 mortos e 50 feridos em Bangladesh

Após a queda de um avião de treinamento militar da Força Aérea de Bangladesh dentro do campus de uma faculdade na capital Daca nesta segunda-feira (21), pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas, entre adultos e crianças.

O incidente ocorreu por volta das 4h18 no horário de Brasília, 13h18 no horário local, cerca de 10 minutos após a decolagem, conforme o departamento de relações públicas das Forças Armadas.

Um médico do Instituto Nacional de Queimaduras e Cirurgia Plástica contou a repórteres que mais de 50 pessoas foram hospitalizadas.

Segundo o jornal local "Prothom Alo", o avião teria caído sobre o telhado do refeitório da faculdade. Imagens do local mostraram equipes de resgate combatendo as chamas e retirando as vítimas de dentro do prédio.

O número de mortos na faculdade deve aumentar, segundo um porta-voz militar.



O chefe do governo interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, disse que serão tomadas as “medidas necessárias” para investigar a causa do acidente e “garantir todos os tipos de assistência”. “A perda sofrida pela Força Aérea... pelos estudantes, pais, professores, funcionários e outros neste acidente é irreparável”, afirmou.





