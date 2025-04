JD1TV: Avião pega fogo e passageiros são evacuados as pressas

Uma aeronave da companhia aérea Delta pegou fogo na pista do Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida (EUA). nessa segunda-feira (21). Os passageiros precisaram evacuar o avião por meio de escorregadores.

O voo, que tinha como destino Atlanta, na Geórgia, deixou o portão de embarque pela manhã. Segundo comunicado da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), um dos motores começou a pegar fogo pouco depois da partida.

No vídeo, é possível ver a aeronave pegando fogo, enquanto os passageiros dizem que há pessoas evacuando. Além das chamas, uma fumaça começa a sair da aeronave.

Ao todo, 282 passageiros, 10 comissários de bordo e dois pilotos abandonaram a aeronave e foram levados para o terminal do aeroporto. De acordo com a FAA, o incêndio foi contido e apagado.

“As tripulações da Delta seguiram os procedimentos para evacuar a cabine de passageiros quando chamas no escapamento de um dos dois motores da aeronave foram observadas”, informou a companhia aérea, em um comunicado.

Segundo a imprensa internacional, a equipe de manutenção da Delta vai examinar o avião para identificar a causa do incêndio.

Assista ao vídeo: