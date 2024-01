JD1TV: Aviões colidem em Tóquio; veja as imagens

Cinco pessoas morreram durante uma colisão entre um avião da Guarda Costeira do Japão com um Airbus da Japan Airlines, durante esta terça-feira (2), na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio.

De acordo com da emissora estatal japonesa NHK, o avião da guarda costeira levava ajuda à região de Noto, atingida pelo terremoto de magnitude 7,5 de segunda-feira (1º).

A Japan Airlines informou que todos os 379 passageiros e tripulação a bordo da aeronave foram evacuados. Contudo, ao menos 17 deles ficaram feridos. Já na aeronave da Guarda Costeira, cinco dos seis passageiros morreram.

As imagens mostraram o jato de passageiros se movendo e depois se acendendo com uma grande bola de fogo. O avião é então visto parado com os escorregadores de emergência abertos e as pessoas correndo enquanto os bombeiros tentam apagar as chamas.

Todas as pistas de Haneda foram fechadas. Alguns voos estavam sendo desviados para o aeroporto de Narita, na província de Chiba.

Assista ao vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também