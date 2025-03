JD1TV: Carregador portátil explode e pega fogo durante voo em Hong Kong

O voo HX115 da Hong Kong Airlines foi palco de um grave incidente após um carregador portátil, mais conhecido como ‘power bank’, pegar fogo durante a viagem nesta quinta-feira (20), na cidade que dá nome à linha aérea.

As chamas começaram após o carregador portátil de um dos passageiros começar a esquentar sozinho e pegar fogo durante o voo. A tripulação e os passageiros utilizaram água de garrafas para conterem o foco de incêndio, que estava no compartimento de bagagens da cabine.

O voo havia partido da cidade chinesa de Hangzhou e tinha como destino Hong Kong, mas devido a situação, precisou ser desviado para o Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle. Após o pouso, os passageiros foram retirados da aeronave por meio de escadas de emergência.

Segundo a companhia aérea, ninguém ficou ferido e a aeronave, um Airbus A320, não sofreu nenhum dano significativo.

“O voo HX115 da Hong Kong Airlines, partindo de Hangzhou para Hong Kong hoje, desviou e pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle devido a um incêndio no compartimento superior, que foi extinto com sucesso”, disse a empresa em um comunicado.

Confira imagens do incidente:

