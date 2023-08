JD1TV: Carro cai em cachoeira com menina de 13 anos dentro

Imagens gravadas por populares mostram o momento em que um carro despenca de uma cachoeira, na Índia. Dentro do veículo, estava uma menina de apenas 13 anos. A cena, angustiante, mostra ainda seu pai pulando na água, mesmo sem saber nadar, para tentar salva-la.

O incidente aconteceu na popular cachoeira Lodhiya Kund, perto da cidade de Indore, no estado de Madhya Pradesh, de acordo com o The Times of India.

carro vermelho é visto inicialmente no topo de um penhasco de cerca de 4,5 metros acima de um lago — e acabou caindo cachoeira abaixo com a jovem, Zaunak Ali, que estava se trocando dentro do veículo.

Ao ver a filha gritando por socorro, o pai da jovem Tayyab Ali, 40 anos, pula na água para salva-la, mas sem saber nadar acaba precisando ser resgatado também. No vídeo, é possível ouvir gritos da menina. As pessoas que estavam fazendo um piquenique nas proximidades parecem inicialmente congelar de choque, antes de pular para salvar a dupla do afogamento.

Assista as imagens:

Deixe seu Comentário

Leia Também