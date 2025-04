JD1TV: Dois cães resgatam cachorrinho atropelado; assista

Dois cães tiveram um dia de herói, após salvar um cachorrinho que havia fugido de casa e foi atropelado por um caminhão, na China. A cena, registrada por uma câmera de segurança, viralizou nas redes sociais e deixou muitos internautas encantados com a atitude dos vira-latas.

Nas imagens é possível ver o animal caído no meio da pista. Os dois cães chegam e ficam em volta tentando ajudar. Enquanto o trânsito segue normalmente, os carros desviam do trio, mas não param para prestar socorro.

A dupla heroína consegue arrastar o cachorrinho até a calçada, passam algum tempo mexendo no animal, mas o cão permanece inconsciente.

Conforme o G1, o tutor do cachorro atingido mora na rua em que aconteceu o acidente e o animal teria fugido. Ainda de acordo com o homem, o cãozinho sobreviveu e está bem.

Para compensar a atitude dos dois cães, o tutor adotou os dois heróis que salvaram seu companheiro. Confira abaixo: