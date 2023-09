JD1TV: Elevador cai e mata cinco pessoas em resort de luxo

A queda de um elevador deixou cinco mortos durante a última sexta-feira (1°), em um resort localizado na cidade de Bali, na Indonésia. O local é ponto turístico, conhecido por ter hospedagens de luxo.

Segundo a agência Reuters, o elevador era envidraçado e percorria uma rampa com om uma inclinação de 35 graus, em uma área aberta. Na sexta, ele teria despencado de 90 metros.

As vítimas seriam funcionários do local, sendo que eram dois homens e três mulheres, com idades entre 19 e 23 anos. Duas pessoas morreram no local, enquanto as outras três morreram no hospital.

As famílias dos cinco funcionários, entretanto, teriam recebido cerca de 4.000 dólares para se absterem de tomar medidas legais contra o resort, de acordo com a imprensa internacional. O proprietário do estabelecimento disse, ainda de acordo com a Reuters, que cobrirá os custos dos funerais das vítimas.

De acordo com a imprensa local, o estabelecimento foi fechado após o acidente e os hóspedes foram transferidos.

