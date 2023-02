JD1TV: Em terremoto, enfermeiras se desdobram para salvar bebês na Turquia

Durante o terremoto na última semana que deixou milhares de mortos na Turquia e na Síria, uma imagem que viralizou nas redes sociais vem chamando a atenção do público. Pelo menos três enfermeiras se desdobram para salvar os bebês e as crianças em um hospital no início do tremor.

Câmeras de segurança do Hospital Gaziantep, flagraram a tentativa de acolher todos os pequeninos que estavam internados.

No início do vídeo, as profissionais estão reunidas em uma sala e ao sentir os primeiros indícios do terremoto, elas correm para conseguir pegar o quanto antes os recém-nascidos e os bebês para que nada de ruim aconteça.

Ainda conforme as imagens, o prédio fica sem luz em algumas ocasiões e mesmo com bebês no colo, duas enfermeiras correm para segurar os recém-nascidos em uma sala destinada para eles. Nas câmeras é perceptível o quão forte o tremor foi.

Várias pessoas relataram a bravura na atitude das enfermeiras, entre optar por salvar os recém-nascidos, bebês e até crianças.

Relembre - O número de mortes provocadas pelo terremoto que atingiu áreas da Turquia e da Síria na última segunda-feira, dia 6 de fevereiro, já ultrapassa 28 mil.

Os balanços oficiais mais recentes apontam que 24.617 mil pessoas morreram na Turquia, enquanto cerca de 3.500 pessoas faleceram na Síria.

O terremoto de magnitude 7,8, sucedido por mais de cem tremores secundários no sul da Turquia e no noroeste da Síria, já é o sétimo desastre natural mais mortal deste século. A tragédia supera o terremoto e o tsunami que abalaram o Japão em 2011.

