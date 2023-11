JD1TV: Estufa de maconha proporciona mudança de cor no céu do Canadá

Durante a segunda-feira (6), moradores dos arredores de Vancouver, no Canadá, ficaram intrigados com a mudança repentina da cor do céu, que passou a ser rosa. O assunto viralizou nas redes sociais e muitos questionaram do que se tratava, quando apareceu a Polícia de Delta para desvendar o mistério.

Nas redes sociais, uma internauta publicou uma mensagem dizendo que eram 2 horas da madrugada e ela percebeu o céu naquela cor e fez o questionamento sobre o que se tratava. "Quem pode me explicar esse lindo céu rosa".

A publicação recebeu mais de 60 comentários, com outros moradores relatando estarem vendo o céu da mesma maneira. Algumas pessoas chegaram a levantar a hipótese de uma aurora boreal, enquanto outras brincaram com a chance de ser uma nave alienígena.

E para a sua surpresa, foi o próprio perfil da polícia que respondeu. "Quando eu lhe contar, você ficará desapontada", disse inicialmente a corporação, mas que logo tratou de explicar o motivo daquele cenário magnífico.

"Delta tem algumas estufas comerciais que produzem maconha. A luz 'roxa' é utilizada nas estufas para auxiliar o ciclo de cultivo. Elas raramente são usadas, mas quando são, temos poluição luminosa rosa. Nada exótico!", publicou.

E a mesma internauta completou a resposta dizendo "estar muito desapontada com a notícia".

