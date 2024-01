JD1TV: Homem fica preso em banheiro de avião após fechadura emperrar

Um passageiro da companhia indiana SpiceJet passou por uma situação desesperadora durante um voo na última terça-feira (16), após ficar preso por mais de uma hora, praticamente toda a viagem, em um dos banheiros do avião.

Segundo informações do portal Indian Express, o homem de 37 anos, que não teve a identidade revelada, fazia uma viagem, com duração de uma hora e 45 minutos, entre Mumbai e Bengaluru, ambas cidades na Índia.

Logo após a decolagem, o homem se levantou e se dirigiu até o lavatório, mas ao tentar sair, a porta não abria devido a um problema na fechadura, trancando o homem dentro do cubículo.

Tripulantes e até mesmo outros passageiros tentaram abrir a porta, mas em vão. Com o homem começando a entrar em desespero, um dos tripulantes passou um bilhete para ele por baixo da porta, informando sobre a situação e o orientando.

"Senhor, tentamos o nosso melhor para abrir a porta, mas não conseguimos. Não entre em pânico. Vamos pousar em alguns minutos, então, por favor, baixe a tampa do sanitário, sente-se nela e proteja-se. Assim que a porta principal estiver aberta, um engenheiro virá”, dizia o bilhete.

Foi somente após o pouso da aeronave em Bengaluru que o homem conseguiu ser “liberto” do banheiro, quando um engenheiro arrombou a porta.

"Fiquei traumatizado, atordoado e ferido quando fui deixado dentro do banheiro quando o avião pousou", disse o homem, que mora em Koramangala (Índia), ao "Times of India". "Consegui chamar a atenção da tripulação, que tentou abrir a porta. Estava ficando mais assustador a cada minuto. Quando saí, tinha hematomas e minha visão ficou turva por um tempo. Recebi uma garrafa de água e uma enxurrada de desculpas da SpiceJet", disse o passageiro ao Indian Express.

Após o incidente, a companhia aérea emitiu uma nota de desculpas e garantiu “reembolso total” do valor da passagem aérea ao passageiro.

