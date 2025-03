JD1TV: Homem tem partes íntimas queimadas por chá e receberá US$ 50 milhões

Michael Garcia, norte-americano que trabalhava como entregador de delivery em Los Angeles, nos Estados Unidos, irá receber uma indenização de US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 285 milhões, da Starbucks após sofrer uma queimadura de terceiro grau com chá quente nas partes íntimas.

O incidente ocorreu em 2020, em um drive-thru da rede, e o momento em que ele sofre as queimaduras foi flagrado em câmeras de segurança do estabelecimento.

Segundo Nick Rowley, advogado de Michael, os danos que ele sofreu em seu pênis, virilha e parte interna das coxas não pode ser compensado com dinheiro, mas afirma que o valor serve como responsabilização ao Starbucks pela irresponsabilidade.

"Nenhuma quantia de dinheiro pode desfazer o dano catastrófico permanente que ele sofreu, mas este veredito do júri é um passo crítico para responsabilizar a Starbucks por flagrante desrespeito à segurança do cliente e falha em aceitar responsabilidade", afirmou o advogado.

Por meio de um comunicado, a Starbucks disse que planeja recorrer da decisão, além de afirmar que a marca “sempre esteve comprometida com os mais altos padrões de segurança em nossas lojas”.

“Nós simpatizamos com o Sr. Garcia, mas discordamos da decisão do júri de que fomos culpados por este incidente e acreditamos que os danos concedidos foram excessivos”, disse o comunicado.

Confira o vídeo do momento em que o norte-americano se queima com o chá:

