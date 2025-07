JD1TV: Homem tenta impressionar amigos e morre ao saltar de cabeça em piscina rasa

Durante uma festa, um homem de 35 anos, identificado como Mubarik, morreu após um salto de cabeça em uma piscina rasa no último sábado (5), na cidade de Kota, no estado de Rajasthan, na Índia.

Segundo seu amigo Aman, o grupo de cerca de 20 a 25 pessoas chegou à fazenda à tarde. Após o almoço, Mubarik disse que queria fazer uma acrobacia na piscina e pediu aos amigos que gravassem. Ele correu e pulou na piscina, permanecendo submerso por quase 10 segundos. Momentos depois, seu corpo emergiu, flutuando de cabeça para baixo.



As testemunhas o levaram às pressas para o hospital MBS, mas ele chegou ao local sem vida. A hipótese inicial é de que ele tenha sofrido uma parada cardíaca súbita no impacto, mas a causa oficial da morte será confirmada após o resultado da autópsia. Veja: