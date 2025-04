JD1TV: Incêndio atinge Disneyland Resort

Taynara Menezes, com Metrópoles

Um incêndio atingiu um dos estacionamentos do complexo Disneyland Resort, em Anaheim, na Califórnia, nesta sexta-feira (4). As chamas começaram em um veículo que estava nos andares superiores da garagem Pixar Pals, uma das áreas utilizadas pelos visitantes do parque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Anaheim, a equipe foi acionada por volta das 9h47, no horário local, e identificaram que as chamas começaram em um Toyota RAV4 e se espalharam para outros veículos próximos.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram fumaça densa subindo da estrutura, visível de vários pontos do resort. Também circularam registros feitos dentro do estacionamento, mostrando os carros em chamas e a fumaça se espalhando pela área.

