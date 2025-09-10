Menu
Internacional

JD1TV: Influencer aliado de Trump morre ao ser baleado em evento nos EUA; assista

A informação foi confirmada pelo líder norte-americano, em uma publicação na rede social Truth

10 setembro 2025 - 17h41Brenda Assis     atualizado em 10/09/2025 às 17h44

O influenciador e ativista da extrema-direita, Charlie Kirk, ativista conservador e aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, morreu após ser baleado nesta quarta-feira (10) durante um evento na Universidade Utah Valley, em Utah.

A informação foi confirmada pelo líder norte-americano, em uma publicação na rede social Truth.

“O grande, e até mesmo Lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia ou tinha o Coração da Juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melania e meus pêsames à sua linda esposa Erika e à família. Charlie, nós te amamos!”, disse Trump.

Kirk participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em campi universitários pelo país neste outono. Testemunhas relataram que um indivíduo atirou de um prédio a cerca de 180 metros de distância.

A Turning Point USA, organização conservadora juvenil fundada por Kirk, confirmou à CNN o ativista foi hospitalizado após o ataque: “Esta é uma situação em andamento. Podemos confirmar que Charlie Kirk foi baleado. Ele está no hospital e estamos rezando por ele neste momento”, afirmou Aubrey Laitsch, gerente de relações públicas da instituição.

Kirk, de 31 anos, era uma das vozes mais influentes do conservadorismo americano, sendo responsável pela fundação da Turning Point USA em 2012. A organização mobiliza estudantes, promove líderes estudantis e leva palestrantes conservadores em universidades do país.

Durante a eleição de 2024, Kirk foi creditado por Trump por ajudar a galvanizar o voto jovem. O presidente se manifestou em suas redes sociais pedindo orações pelo aliado:

Kirk manteve laços estreitos com Trump e sua família e participou de diversas ações políticas durante os mandatos do presidente, incluindo eventos de campanha e visitas ao Salão Oval.

 

