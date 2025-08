JD1TV: Jovem aponta arma de airsoft e é baleado por policial

O que parecia um pedido de socorro virou cena digna de roteiro confuso. Jerry Baldonado, 21 anos, ligou para a polícia de Albuquerque dizendo estar em uma briga familiar e denunciou o irmão por portar uma arma.

Mas quando os policiais chegaram, era o próprio Jarry Baldonado quem estava armado, com uma réplica de airsoft nas mãos.

O oficial Dominic Sanchez anunciou ser policial. Jerry abriu a porta, apontou o que parecia uma arma real e levou três tiros. Imagens mostram o rapaz sorrindo antes de ser baleado, trocando a "arma" de mão e ignorando ordens para soltá-la. Dentro da casa, uma mulher gritou que era de brinquedo.