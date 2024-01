JD1TV: Jovem sobrevive a capotamento e morre ao ser atropelado por ônibus

Depois de sobreviver a um grave acidente, o jovem Luis De Freite Aponte, de 26 anos, morreu ao ser atropelado por um ônibus enquanto pedia ajuda na Estrada Regional Central (ARC), na Venezuela. Vídeo do atropelamento viralizaram pelas redes sociais.

Conforme as informações de sites locais, o rapaz estava em um carro que capotou e foi parar no canteiro central da pista, responsável por dividir os dois trechos da rodovia. Após o acidente, o jovem caminhou em direção a via de rolamento.

Uma mulher, que estava acompanhando o caso, chegou a tentar segurar Luis, mas não teve sucesso. Ele então entrou na pista, levantando as mãos, mas acabou sendo atropelado por um ônibus.

Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital momentos depois. Ainda segundo sites locais, o jovem passava por um estado depressivo e havia tentado sair do veículo em duas ocasiões anteriores.

Na terceira tentativa, o motorista perdeu o controle do volante, resultando no capotamento do carro.

JD1TV: Jovem sobrevive a capotamento e morre ao ser atropelado por ônibushttps://t.co/JyHuayDCMo pic.twitter.com/BlkG3544Tr — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) January 8, 2024

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

