JD1TV: Menina é 'jogada' de brinquedo em parque de diversões e socorrida em estado grave

Uma jovem, de apenas 19 anos, foi socorrida em estado gravíssimo após ser jogada de brinquedo em um parque temático durante a terça-feira (1°), em Bishkek, capital do Quirguistão. O vídeo do incidente viralizou nas redes sociais.

Conforme as informações do site CM7, testemunhas detalharam aos jornais locais que os cintos de segurança do brinquedo falharam, fazendo com que ela arremessada do brinquedo. O impacto da queda foi tão grande que a jovem quebrou os dentes.

Enquanto outros visitantes do parque continuavam girando no brinquedo, a garota ficou caída, imóvel. Testemunhas afirmam que ela permaneceu consciente logo após a queda, enquanto equipes de socorro corriam para ajudá-la. Uma pessoa que viu o acidente relatou que a jovem falava em uzbeque, chorando e tentando dizer algo, com o rosto gravemente ferido, dentes quebrados e muito sangue visível.

Internada em estado grave, ela está na unidade de terapia intensiva de um hospital central da cidade, com lesões na cabeça, tórax e abdômen. A instituição informou que seu quadro de saúde segue crítico.

Investigadores apontam que dois cintos de segurança se romperam durante o funcionamento do brinquedo, localizado no Parque Panfilov. Autoridades policiais e de segurança inspecionam o equipamento, e um processo criminal deve ser aberto em breve. Apesar do ocorrido, o parque temático sempre destacou que o The Bench é uma atração segura para os visitantes.

Assista ao vídeo:

