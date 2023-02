JD1TV: Menino de 2 anos é resgatado três dias após terremoto na Turquia

Um bebê de 2 anos foi resgatado dos escombros nesta quinta-feira (9), após um terremoto com magnitude 7,8 graus atingir a Turquia e a Síria na última segunda-feira (6).

Segundo a Fundação de Ajuda Humanitária da Turquia (IHH), que publicou, nas redes sociais, vídeo do momento do resgate, a criança foi encontrada 79 horas após os primeiros tremores, na província de Hatay, no sul da Turquia.

Até a manhã desta quinta, os dois países atingidos confirmaram mais de 17 mil mortos em seus territórios. Diante do expressivo número de vítimas, este abalo sísmico é considerado o mais mortal em mais de uma década.

De acordo com as autoridades, 14.014 pessoas perderam a vida em território turco até agora. Já o governo e os rebeldes da Síria – que controlam parte do norte do país – contabilizam 3 mil vítimas.

Assista ao vídeo:

