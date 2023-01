JD1TV: Tóxico ou meta? Casal troca agressões em elevador e limpam sujeira depois

Nas redes sociais, internautas brasileiros romantizaram um vídeo de um casal russo brigando violentamente em um elevador de um prédio e logo depois aparecerem limpando as manchas de sangue e a bagunça que causaram no espaço. As cenas foram compartilhadas por um jornal russo na quarta-feira (11).

As imagens, que vocês podem conferir no vídeo abaixo, mostram a mulher inicialmente sozinha no elevador e de repente, o companheiro aparece furiosamente e desferindo um soco no rosto dela.

O vídeo que contém quase um 1:30, mostra mais tapas, empurrões e socos. Porém, no final dele, é possível perceber que ambos aparecerem limpando as manchas de sangue que aparecem no elevador e a bagunça que foi ocasionada, porque a mulher carregava um pacote com vidro.

Segundo o perfil do Twitter, 'Crimes Reais', o jornal russo informou que não é a primeira vez que o casal é visto em situações de violência. Vizinhos afirmaram que os dois levam "um estilo de vida antisocial". E nenhum deles registrou boletim de ocorrência.

Pelas redes sociais do lado brasileiro, alguns internautas brincaram e até romantizaram a situação envolvendo o casal. "Meta de relacionamento", foi um dos comentários vistos.

"Eu quero o que eles tem", "Queria estar assim com ele", foram outros comentários mais vistos no post de publicação do vídeo.

