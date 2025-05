JD1TV: Navio se choca contra a ponte do Brooklin nos EUA e deixa dois mortos

O navio Cuauhtémoc, da marinha do México, se chocou contra a Ponte do Brooklin, em Nova York, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (17), deixando dois mortos e mais de 20 feridos.

Segundo a Polícia de Nova York e o Corpo de Bombeiros da cidade norte-americana, a colisão ocorreu por volta de 20h30 (mesmo horário de Mato Grosso do Sul), com os três mastros do navio se quebrando durante o acidente.

A embarcação estava a caminho da Islândia e tinha autorização para navegar no local. No momento do acidente, o navio realizava uma manobra de navegação, mas acabou se chocando contra um dos pilares da ponte.

De acordo com informações preliminares repassadas pelo delegado da polícia de Nova York, Wilson Aramboles, a perda de potência e algum problema no funcionamento mecânico da embarcação provocaram o acidente.

Claudia Sheinbaum, presidente do México, lamentou o acidente e prestou solidariedade aos familiares das vítimas. “Estamos profundamente tristes com o falecimento de dois tripulantes do navio de treinamento Cuauhtémoc, que perderam suas vidas no lamentável acidente no porto de Nova York. Nossa solidariedade e apoio às famílias”, escreveu a chefe de estado em publicação no X, antigo Twitter.

Confira o momento em que a embarcação se choca contra a ponte:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também