JD1TV: Passageiros ficam feridos após avião da Latam perder altitude durante voo

Um incidente envolvendo um voo da Latam, entre a Austrália e a Nova Zelândia nesta segunda-feira (11), terminou com cerca de 50 pessoas feridas após a aeronave perder altitude subitamente.

O voo fazia uma rota entre Sydney e Santiago, com uma escala em Auckland, quando, segundo relatos de passageiros, houve uma perda de altitude súbita no trecho entre a Austrália e a Nova Zelândia, lançando pessoas ao teto cabine.

Segundo algumas testemunhas, havia manchas de sague no interior da aeronave devido ao incidente, que não teve sua causa confirmada pela Latam. Apesar disso, a aeronave pousou dentro do horário programado em Auckland.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um dos passageiros feridos durante a perda de altitude é resgatado da aeronave. No total, 13 pessoas precisaram ser levadas ao hospital. Confira o vídeo:

