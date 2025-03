Um vídeo, que mostra um manifestante vestido de Pikachu fugindo da polícia durante os protestos contra o presidente Recep Tayyip Erdogan, na Turquia, viralizou nas redes sociais durante a quinta-feira (27).

Conforme as informações locais, a gravação foi feita pelo fotojornalista Ismail Koçeroglu, na cidade de Antália, localizada no sul do país. Os manifestantes tomaram as ruas após a prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu.

O homem, que está dentro da fantasia, é Hasin Taskan que usa as redes sociais para publicar vídeos fantasiados do Pokémon (onearmhasan). Ele já teria ido em outros dias do protesto, usando a mesma fantasia.

Em uma de suas publicações, Taskan chegou a ironizar a situação dizendo: “Pikachu foi às ruas porque não podia usar seus ponderes devido ao preso da energia elétrica”. Na obra japonesa, o Pokémon tem a habilidade de gerar e controlar a eletricidade.

No X, antigo Twitter, os vídeos viralizaram e tem mais de 22 milhões de visualizações. Os usuários passaram ainda a recriar a cena usando inteligência artificial para fazer fotos do momento.

