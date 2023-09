JD1TV: Polícia prende boneco Chucky por "ameaçar" pessoas com uma faca

Nesta semana, a polícia do México foi notificada que um homem com uma réplica do boneco Chucky, do filme de terror Brinquedo Assassino (1988), estava ameaçava pessoas com uma faca na cidade de Monclova. Ambos – agressor e o boneco – foram presos em flagrante.

Identificado como Carlos N, o dono do boneco Chucky usou o brinquedo para assustar pessoas em uma praça pública da cidade sob efeito de uma “substância ilícita”, de acordo com a mídia local.

A dupla também tirou um retrato policial, no qual Chucky precisou ser segurado pela cabeça para ser fotografado. Na foto, o boneco está algemado e ainda tem com uma faca enfiada no macacão.

Nas redes sociais pessoas criticaram a atitude dos policiais, que pareciam não estar “levando a sério” o trabalho deles. Segundo as autoridades, o agente que algemou Chucky foi repreendido.

Ameaças e pertubação da paz - A “dupla do terror” foi acusada de perturbar a paz e colocar em risco a integridade de outras pessoas. O modus operandi de Carlos N baseava-se em usar o boneco e uma faca grande para ameaçar e exigir dinheiro de quem passasse pelas ruas de Monclova.

“Ele colocou o boneco na cara deles e estava assustando as pessoas. É uma ofensa, por isso foi preso”, explicou à Fuerza Informativa Azteca o ex-diretor da Polícia de Monclova, Juan Raúl Alcocer.

Segundo o jornal Mexico News Daily, Carlos N foi solto logo depois. No entanto, o paradeiro de Chucky ainda é desconhecido: o boneco pode estar sob custódia da polícia ou ter sido entregue ao dono.

Assita ao vídeo da prisão do boneco:

