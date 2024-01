JD1TV: Político da Coreia do Sul é esfaqueado no pescoço

O líder do maior partido de oposição da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi esfaqueado no pescoço durante uma visita à cidade portuária de Busan, nesta terça-feira (2). As informações são da agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O episódio ocorreu enquanto Lee conversava com repórteres no canteiro de obras de um aeroporto na cidade, por volta das 10h30 (22h30 no horário de Brasília). Ele foi atingido no lado esquerdo do pescoço com uma faca de 18 cm, comprada on-line, disse a polícia.

O agressor, de 67 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso no local, segundo a agência.

Em fotografias publicadas pela Yonhap, Lee aparece deitado no chão, com os olhos fechados, enquanto outras pessoas pressionam um lenço contra seu pescoço. As fotos também mostraram que o agressor parecia usar uma coroa de papel com o nome de Lee. Ele se aproximou do líder pedindo um autógrafo e, de repente, o atacou.

Sangrando, mas consciente, Lee Jae-myung foi levado às pressas para um hospital. À Reuters, um funcionário da unidade de saúde onde o líder está, afirmou que a lesão sofrida pelo político não oferece riscos à vida.

Autoridades de seu partido afirmaram que ele foi transportado de helicóptero para a capital da Coreia do Sul, Seul, onde será submetido a uma cirurgia.

Assista ao vídeo:

