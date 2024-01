JD1TV: Porta de avião tem falha e "abre" durante voo nos EUA

Um avião da Alaska Airlines, modelo Boeing 737 Max 9, perdeu parte de sua fuselagem na última sexta-feira (5), após uma das portas da aeronave se “abrir” durante o voo. Devido ao incidente, houve despressurização da cabine e foi necessário um pouso de emergência.

O voo partiu do Aeroporto Internacional de Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e seguia para o estado da Califórnia, porém, após o incidente, precisou fazer um pouso de emergência alguns minutos depois da decolagem.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a intensidade dos ventos que passam pela cabine, além das luzes noturnas da cidade de Portland pelo buraco na fuselagem. A aeronave demorou cerca de 15 minutos antes de fazer o pouco de emergência.

Segundo informações da Administração Federal de Aviação (FAA na sigla em inglês), os pilotos informaram que houve um “problema de pressurização” antes de realizarem o pouso de emergência. A Associação dos Comissários de Bordo da Alaska Airlines informou que a descompressão foi “explosiva”, e deixou um comissário de bordo com ferimentos leves.

Logo após o pouso, paramédicos entraram na aeronave para atenderem os passageiros. Um homem teve um ferimento no pé. Nenhuma pessoa a bordo da aeronave teve algum ferimento grave.

Proibição no Brasil

Após o incidente, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou, no último domingo (7), a proibição do uso de aeronaves do modelo Boeing 737 Max 9 no Brasil. Atualmente, apenas a Copa Airlines opera com esse modelo de aeronave, que é utilizada em voos internacionais da companhia.

Confira o vídeo do incidente:

