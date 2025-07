JD1TV: Posto de gasolina explode e deixa mais de 40 feridos na Itália

Ao menos 45 pessoas, incluindo oito policiais e um bombeiro ficaram feridas em uma explosão em um posto de gasolina, no bairro de Prenestino, ao leste de Roma, na Itália. Segundo o jornal La Repubblica, o gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que ela estava acompanhando a situação.

O corpo de Bombeiros confirmou o número de vítimas e duas pessoas estão em estado grave. "Estamos trabalhando em uma explosão de tanque. O incêndio ainda está em andamento", disse o corpo de bombeiros em um comunicado, acrescentando que um de seus trabalhadores foi hospitalizado.

Os bombeiros chegaram ao local antes da explosão, quando foram acionados para atender a ocorrência de um caminhão que teria atingido um oleoduto no posto, o que explica o ferimento de alguns agentes.

O problema foi que o fogo começou a ganhar força e se espalhou para áreas próximas. Em um contato com gás, gerou a grande explosão, danificando prédios próximos.

Os serviços de emergência disseram que cinco pessoas foram levadas ao hospital, alguns com queimaduras graves.



Imagens separadas divulgadas pelo corpo de bombeiros mostraram o posto de gasolina quase completamente destruído.