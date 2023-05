JD1TV: O que é aquilo no céu? Sofá "voa" durante tempestade na Turquia

Viralizou nas redes sociais um vídeo que flagra o momento em que um sofá aparece voando nos céus da cidade de Ancara, na Turquia, logo após fortes chuvas e ventos atingirem a capital do país.

As imagens foram capturadas por Onur Kalmaz, morador da cidade, que flagrou o momento em que o sofá sai voando da varanda de um prédio de 35 andares.

À imprensa local, o turco contou que estava tentando checar, à distância, como estava seu carro durante a tempestade com a câmera do aparelho, e foi pego de surpresa ao ver o móvel voando em sua direção.

Apesar do susto inicial, o móvel caiu em um jardim após bater em um prédio próximo e não feriu ninguém.

Confira o vídeo do sofá voador:

A flying sofa was spotted in the sky over the capital of #Turkey.



No, this is not a miracle: because of the strongest hurricane in #Ankara, minarets fell and the roofs of buildings flew away. How the sofa ended up in the air is an open question. pic.twitter.com/NM5z0UoDRq