JD1TV: Terremoto na Ásia deixa mais de 140 mortos e 732 feridos

O Serviço Geológico dos Estados Unidos confirmou um tremor de magnitude 7.7 que atingiu Mianmar nesta sexta-feira (28). O terremoto ocorreu 16 quilômetros ao norte da cidade de Sagaing, a uma profundidade de 10 quilômetros.

De acordo com a CBN, um tremor secundário de magnitude 6.4 atingiu a região cerca de 12 minutos após o terremoto inicial.

A emissora estatal MRTV afirmou que pelo menos 144 pessoas morreram e outras 732 ficaram feridas. As informações foram repassadas no aplicativo de mensagens Telegram. A expectativa, de acordo com o veículo, é que esse número aumente ainda mais.

Os tremores foram sentidos em outros países próximos, como na Tailândia, China e no Vietnã, onde o presidente Lula está em visita oficial. O principal ponto foi em Hanói, justamente a capital do país em que ele está.

Porém, na região, o terremoto teve menos intensidade e fez apenas as pessoas precisarem deixar os prédios. Não há relatos de vítimas.



Os tremores foram sentidos até a capital da Tailândia, Bangkok. De acordo com o vice primeiro-ministro da Tailândia, Prasert Jantararuangtong, 81 pessoas estão sob os escombros. Segundo o governador da cidade, Chadchart Sittipunt, oito pessoas foram confirmadas mortas na cidade, sendo sete pelo desabamento.

De acordo com a BBC, o local abrigaria escritórios do governo.

A cidade de Yangon, também em Mianmar, teve registro de pessoas abandonando prédios correndo.

