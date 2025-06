JD1TV: Tiktoker que denunciava gangues e policiais corruptos é morto ao vivo

O influenciador digital venezuelano Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, 25 anos, foi morto a tiros durante uma transmissão ao vivo no TikTok na noite de domingo (22), após uma dupla armada invadir sua casa na cidade de Maracay na Venezuela.



Durante a transmissão, o influenciador relatou que dois homens haviam invadido a sua casa. Ele pede por ajuda e repete diversas vezes seu endereço. “El Piñonal, Rua JJ Montesinos.”

Conforme o El País ele foi alvejado por dois disparos, mas familiares e veículos de imprensa locais citam ao menos nove ferimentos.

O vídeo foi excluído da plataforma, mas usuários que acompanhavam a live compartilharam o registro nas redes sociais. Veja:

Gabriel Sarmienyo tinha 89 mil seguidores no TikTok e costumava publicar vídeos com denúncias contra policiais e autoridades que supostamente estariam envolvidos com casos de corrupção e o crime organizado na Venezuela e sobre as gangues Tren de Aragua e Tren del Llano.

A 69ª Promotoria Nacional do Ministério Público da Venezuela abriu inquérito para investigar a morte de Gabriel Sarmiento. Os atiradores ainda não foram identificados.

